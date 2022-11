Maroc : 35 mosquées historiques seront restaurées d’ici 2026

Les travaux de restauration de 35 mosquées historiques seront achevés d’ici 2026, dans le cadre d’un programme visant la préservation de ce patrimoine culturel et sa réhabilitation, selon les normes en vigueur en matière de sauvegarde des monuments historiques, a indiqué, lundi à Rabat, le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq.

Dans une réponse à une question orale à la Chambre des représentants, posée par le groupe istiqlalien de l’Unité et de l’égalitarisme, M. Toufiq a précisé que son département a inclus ce programme dans le plan visant la promotion des mosquées, lancé en 2004, tout en lui consacrant une enveloppe budgétaire de 730 millions de Dirhams.

Il a fait savoir que 30 mosquées font l’objet actuellement de travaux d’un coût de 130 millions de Dirhams, alors que 17 autres, qui mobiliseront une enveloppe de 80 millions de Dirhams, sont en phase d’études, ajoutant que le ministère a effectué un recensement préliminaire globale de 976 anciennes mosquées dans les médinas, les Ksours, les oasis et les Kasbas pour déterminer le nombre de mosquées historiques.

M. Toufiq a indiqué, dans le même contexte, qu’il a été procédé à la restauration et la réhabilitation de 108 mosquées historiques durant les 20 dernières années, grâce à un budget avoisinant les 653 millions de Dirhams, précisant que la mosquée de Sidi Chiker, qui fait partie de ces lieux de culte, a été restaurée en 2012 pour un coût de 18 millions de Dirhams.

Le ministère a également réalisé un inventaire scientifique détaillé élaboré par une équipe de spécialistes du patrimoine architectural et culturel, qui a concerné 189 mosquées classées au patrimoine historique du Royaume, dans les villes de Fès, Meknès, Rabat et Casablanca, a enchainé le ministre, ajoutant qu’un inventaire concernant les 83 mosquées restantes est en cours de réalisation.

Parallèlement à ce travail, a poursuivi le ministre, 100 mosquées historiques ont été répertoriées en tant que monuments, en coordination avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, conformément aux dispositions de la loi n° 22-80 relative à la conservation des monuments historiques et des sites, des inscriptions, des objets d’art et d’antiquité.

Le ministère a également organisé une journée d’étude sous le thème « Pour une école marocaine chargée de la préservation et la restauration du patrimoine urbain », en partenariat avec le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, ainsi que l’Académie des Arts Traditionnels de la Fondation de la Mosquée Hassan II de Casablanca pour échanger au sujet des mécanismes et techniques de préservation et de restauration des bâtiments historiques, a rappelé M. Toufiq.

Le responsable a souligné que le ministère œuvre également pour le renforcement de son équipe technique en employant des diplômés de l’Académie des Arts Traditionnels de la Fondation de la Mosquée Hassan II et en organisant des stages périodiques de formation de ses cadres et techniciens dans le but de développer leurs compétences et savoir-faire en matière de restauration.

Le ministère « est déterminé à intensifier et à poursuivre cet effort pour englober la réparation et la restauration de toutes les mosquées anciennes à moyen et long terme », a-t-il conclu.