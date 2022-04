Marketing et communication: le GAM expose sa vision pour relancer le secteur

Lors de cette édition spéciale, le président du GAM Youssef Cheikhi a présenté un ensemble de projets élaborés dans la perspective de la relance post-pandémie du secteur publicitaire qui requiert l’implication de l’ensemble des adhérents.

Il a révélé les grandes lignes de la stratégie esquissée par le groupement, en vertu des résultats des études réalisées durant la pandémie, pour stimuler la relance du secteur publicitaire qui requiert l’implication de l’ensemble des adhérents.

A ce titre, M. Cheikhi a fait part du lancement imminent, prévu les 16 et 17 mai prochains en marge du Digital Brunch, du GAM Executive Club qui est un cercle ayant pour vocation de concerter avec les professionnels de la communication, du marketing et du digital affiliés au groupement, notamment les seniors, sur les nouveaux enjeux du secteur.

Il s’est fait écho du lancement de la nouvelle version du site-web via lequel le groupement ambitionne de maintenir une certaine proximité avec ses membres en leur proposant un contenu pratique et exhaustif en rapport avec ses activités et les tendances du secteur.

Le Grand ftour des annonceurs a également été l’occasion pour le groupement de tourner l’épisode pilote de sa nouvelle web-émission mensuelle intitulée “Le Mag du GAM” qui offre une tribune aux professionnels de l’écosystème leur permettant de partager l’essentiel de leur actualité qui sera passée en revu par des experts nationaux et internationaux. Cette émission digitale qui traitera des échos du Maroc et d’ailleurs, en matière de marketing et de communication, a pour objectif de stimuler le débat auprès des professionnels sur la base d’études chiffrées, de sondages, de benchmarks et de success stories.

Unique représentant des annonceurs, des marques et des marketeurs au Maroc depuis 1984, le Groupement des Annonceurs du Maroc (GAM) compte actuellement une centaine d’entreprises adhérentes, de toutes tailles et de tous secteurs d’activité qui représentent plus de 90% des investissements publicitaires au Maroc.

Le GAM représente ses adhérents aussi bien au Maroc, auprès des interlocuteurs professionnels et du secteur économique, social et politique, qu’à l’international au sein de la Fédération mondiale des annonceurs (WFA) dont il est membre depuis 1989.

Le groupement apporte à ses adhérents une information permanente et opérationnelle sur ses travaux et sur le monde de la communication, et met à leur disposition des formations, documentations et accompagnement sur des sujets spécifiques liés à leurs activités.