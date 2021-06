Marjane holding poursuit le développement de son réseau de distribution

Avec l’extension de sa plateforme logistique Sapino inaugurée en 2011 au parc industriel de Nouaceur, le groupe compte améliorer le service à ses clients et concrétise ainsi la première étape vers une industrialisation de sa chaîne logistique.

Érigée sur 56.000 mètres carrés, la plus grande plate-forme logistique en propre au Maroc permet de gérer plus de 15.000 références pour approvisionner tous les jours l’ensemble des magasins MARJANE et MARJANE MARKET, précise le groupe dans un communiqué diffusé Mercredi en soirée.

Cette extension, qui a nécessité un investissement de 150 millions de dirhams, traduit l’engagement de Marjane Holding de proposer une Supply Chain de précision à la fois moderne et efficiente, poursuit la même source.

Elle s’accompagne du lancement par le groupe de la centralisation progressive des fournisseurs de Marjane et Marjane Market afin d’améliorer le service à ses clients.

Avec ses 37 quais de réception et ses 34 quais d’expédition, sa plate-forme logistique centralise ainsi l’ensemble des flux de marchandises en proposant 72.000 emplacements de stockage en rack avec une capacité de gestion de plus de 15.000 références.

La plate-forme s’appuie en outre sur les nouvelles technologies pour améliorer ses performances. L’ordonnancement des marchandises est effectué en temps réel grâce à l’intelligence artificielle, tandis que les opérateurs logistiques sont pilotés à l’aide de technologies vocales ou radios.

Cette évolution s’inscrit dans le projet stratégique d’industrialisation de toute la chaine amont du premier distributeur marocain.

La plate-forme logistique en chiffres :

– 56.000 mètres carrés de bâtiments

– 72.000 emplacements de stockage en rack

– 115 engins de manutention

– 350 caméras

– 300 employés sur le site et 500 à terme

– 450 fournisseurs