Marchés/ Ramadan: Plus de 3 000 infractions sur les prix et sur la qualité

– 656 infractions ont fait l’objet de mises en demeure des contrevenants et 2 414 ont été sanctionnées par des Procès-verbaux adressés aux tribunaux compétents.

– 123 tonnes de quantités de produits impropres à la consommation ou non conformes aux normes en vigueur ont été saisies et détruites.