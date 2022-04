Marchés/Ramadan : Approvisionnement normal et stabilisation des prix

Les marchés sont approvisionnés de façon normale durant la période allant du 1er Chaabane au 17 Ramadan 1443, selon la Direction de la Concurrence, des Prix et de la Compensation (DCPC), relevant du ministère de l’Économie et des finances.

L’offre disponible couvre largement les besoins en produits et denrées de consommation, indique la Direction dans un communiqué relatif à la 3ème réunion de la Commission interministérielle chargée du suivi de l’approvisionnement, des prix et des opérations de contrôle des prix et de la qualité, tenue mercredi, sous la présidence du ministère de l’Économie et des Finances.

Pour ce qui est des prix observés, il a été constaté une stabilisation des prix de plusieurs produits durant la troisième semaine du mois de Ramadan par rapport à ceux observés au cours de la deuxième semaine de ce mois sacré, relève la même source.

Et de poursuivre que les prix de quelques produits commencent même à baisser à l’instar de l’oignon vert dont le prix moyen observé à l’échelle nationale est passé de 4.50 à 4 dh le kilogramme, celui des pommes de terre est passé de 4.40 à 4.20 dh le kilogramme, celui des tomates a régressé, après les hausses enregistrées avant et au début de Ramadan, et il est passé de 9.60 dh le kilogramme à 8.70 dh

D’autres produits enregistrent des tendances baissières, notamment, le poulet de chair, les épices et les oranges, fait remarquer le communiqué.

Cette réunion, consacrée à l’évaluation de l’état de l’approvisionnement en produits de base, des niveaux des prix et du bilan du contrôles, s’est déroulée en présence des départements ministériels chargés de l’Intérieur, de l’Agriculture, des Pêches Maritimes, de l’Industrie et du Commerce, de la Transition Energétique et des Etablissements Publics concernés.

La commission poursuivra la tenue régulière de ses réunions chaque mercredi pour suivre l’évolution des marchés, le niveau de l’approvisionnement et des prix et le bilan des interventions des commissions de contrôle pour faire face à toute forme de fraude, de monopolisation, de spéculation ou de manipulation des prix.