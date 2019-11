Marché du travail : 143 000 emplois créés au T3-2019 (HCP)

L’économie nationale a créé 143 000 postes d’emploi au troisième trimestre de 2019 contre 201 000 postes durant la même période un an auparavant, indique le Haut-commissariat au plan (HCP).

Ce volume résulte d’une création de 262.000 emplois en milieu urbain et d’une perte de 119.000 en milieu rural, précise le HCP dans une note d’information relative aux principaux indicateurs du marché du travail au T3-2019.

Par type d’emploi, ladite note fait état de la création de 238.000 emplois rémunérés, résultat d’une création de 244.000 en milieu urbain et d’une perte de 6.000 en milieu rural.

Pour sa part, l’emploi non rémunéré, constitué d’environ 97% d’aides familiales, a régressé de 95.000 postes, conséquence d’une perte de 113.000 en zones rurales et d’une création de 18.000 emplois en zones urbaines, relève la même source.

Parallèlement, le HCP indique que le taux d’activité a connu, au niveau national, une stagnation autour de 44,9% entre le T3-2018 et la même période de 2019, précisant que ce taux s’est accru de 41,1% à 41,7% en milieu urbain et a régressé de 51,9% à 50,8% en milieu rural.

Et d’ajouter que l’écart entre hommes et femmes a atteint 49,6 points, avec des taux d’activité respectifs de 70,1% et de 20,5%.

De son côté, le taux d’emploi s’est situé à 40,7% témoignant également d’une stagnation au niveau national, fait savoir la note.

Ce taux a augmenté de 0,7 point en milieu urbain et reculé de 1,4 point en milieu rural alors que l’écart entre hommes et femmes s’est élevé à 46,8 points avec des taux d’emploi respectifs de 64,5% et de 17,7%.

(Avec MAP)