Managem se positionne au Soudan pour développer des projets miniers

En ligne avec sa stratégie visant à développer ses investissements à l’échelle panafricaine et à consolider sa présence au Soudan, Managem conclut un second partenariat de coopération avec le groupe Wanbao Mining, a indiqué un communiqué du Groupe.

Cet accord porte sur le développement d’un projet minier de grande envergure au Soudan, où Managem développe ses activités depuis plus de 10 ans et opère la mine de Gabgaba, première mine industrielle du pays, a fait savoir le Groupe, soulignant que depuis 2019, le groupe Wanbao Mining est également présent au Soudan, où il détient des blocs d’exploration aurifère.

A travers ce nouveau partenariat, les deux groupes ont décidé de mutualiser leurs efforts pour développer un grand projet aurifère, avec un objectif de production à moyen terme d’environ 5 tonnes d’Or par an et un niveau d’investissement d’environ 250 M USD, a précisé la même source. Il permet également d’accélérer les travaux d’exploration dans les blocs détenus par Managem ainsi que les blocs détenus par Wanbao Mining, afin de développer une seconde mine d’Or à un horizon de 3 ans, a ajouté la même source, notant que ce partenariat stratégique prévoit une prise de participations minoritaires croisées de 35%.

« À travers cette opération majeure, Managem confirme sa détermination à se positionner parmi les plus importants producteurs d’or de taille intermédiaire au niveau du continent, et à développer un projet aurifère de taille importante, conjointement avec un partenaire industriel de renommée internationale », a fait savoir le Président Directeur Général de Managem, Imad Toumi, cité dans le communiqué.

« Ce partenariat donnera à Managem les moyens de se développer et d’augmenter sa production d’Or annuelle au Soudan de 2 tonnes à plus de 5 tonnes à moyen terme », a t-il dit, ajoutant que ce nouveau partenariat stratégique permettra à Managem et au groupe Wanbao Mining de contribuer positivement au développement de l’industrie minière au Soudan et de créer de la valeur durable pour nos investisseurs et toutes nos parties prenantes. Et de rappeler que Managem et Wanbao Mining ont signé un premier accord en 2017 pour le développement de Pumpi, un complexe minier de grande taille en République Démocratique du Congo, qui cible la production de 45.000 T de Cuivre et 5 000 T de Cobalt par an. « Les premières cathodes de Cuivre ont été produites en septembre 2020 et la production des hydroxydes de Cobalt est prévue au premier trimestre 2021 », a conclu le Groupe.

(Avec MAP)