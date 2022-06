Managem fournira 5 000 tonnes par an de cobalt marocain à Renault

S’inscrivant dans le cadre d’un partenariat stratégique entre l’acteur de l’industrie automobile et le groupe marocain opérant dans le secteur des mines et de l’hydrométallurgie, l’accord prévoit la fourniture par Managem de 5.000 tonnes de sulfate de cobalt par an pendant une période de 7 ans, à partir de 2025.

En vertu de cette alliance, les deux groupes visent à sécuriser le sulfate de cobalt bas carbone produit au Maroc, à garantir la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement des batteries électriques et à construire une chaîne de valeur de la batterie plus durable et transparente.

Ainsi, Renault Group s’assurera d’un approvisionnement significatif, représentant une capacité annuelle de production de batteries jusqu’à 15 GWh. Cette coopération directe entre un constructeur automobile et un acteur minier permet de garantir un système de traçabilité sur le long terme de la chaîne d’approvisionnement en cobalt pour batteries.

Elle vise également à réduire l’impact sur l’environnement, notamment grâce au savoir-faire de Managem Group dont l’efficacité énergétique des installations se traduit par l’optimisation des consommations et le recours croissant à des énergies vertes, dont plus de 80 % d’origine éolienne.