Maladies thyroïdiennes: Un numéro vert pour les malades n’arrivant pas à accéder au Lévothyrox

Le ministère de la Santé a décidé, à titre conjoncturel et exceptionnel, de mettre un numéro vert à la disposition des personnes souffrant de maladies thyroïdiennes et qui n’arrivent pas accéder au Lévothyrox.

“Dans le cadre des efforts consentis par le ministère de la Santé pour assurer l’accessibilité des médicaments indispensables aux personnes souffrant de maladies thyroïdiennes et en interaction avec la problématique d’acquisition du Levothyrox, il a été décidé à titre conjoncturel et exceptionnel de mettre le numéro téléphonique vert 0801005353 à la disposition des malades qui n’arrivent pas à trouver ce médicament dans les pharmacies du Royaume et ce, afin de les aider à ce propos”, affirme le ministère, mardi dans un communiqué.

Ainsi, les malades sont appelés à s’adresser aux délégations provinciales du ministère de la Santé, munis de leurs dossiers médicaux et de l’ordonnance, précise-t-on.

(Avec MAP)