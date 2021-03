Madaëf Eco6/Golfs : 12 projets retenus

S’inscrivant parfaitement dans les univers de Madaëf Golfs, les douze projets retenus à l’issue de cette finale ont trait à l’animation, l’événementiel, la mobilité douce, les activités pour les enfants, le développement durable, les solutions digitales, ainsi que l’amélioration de l’expérience des golfeurs, indique un communiqué du gestionnaire du premier réseau de golfs au Maroc.

La liste des lauréats est composée de Master Golf Solutions et Trolley Maroc avec un projet sur les solutions de mobilité novatrices et adaptées, Zen’ Golf & Shop by Shenti (concept mariant yoga, golf et méditation), Mulligan Europe (concept écologique de recyclage des balles de golf et de nettoyage des obstacles d’eau), Ecosystème Logigolf by Yapo Maroc et eXPérience by Medcap Partners (solutions de gestion des clubs, de fidélisation des clients et d’amélioration de leur expérience), Golf Media Maroc (concept de signalétique de parcours de golf avec un design original) et Top Tee by E-Sports Morocco (événements sportifs ciblant golfeurs et non golfeurs et activités ludiques pour animer le practice).

Madaëf Golfs a également sélectionné The Doctor Club (centre fixe de fitting et clubmaking, et atelier mobile pour répondre aux besoins des golfeurs), Murales (concept d’art visuel autour de thématiques alliant golf et culture locale), Maisonnée-Web (crèche d’entreprise et halte-jeux offrant des activités diverses pour enfants) et Golf Expérience Maroc (programme de promotion du réseau Madaëf Golfs auprès du marché nord-américain).

Les 12 Lauréats ont été sélectionnés par un jury indépendant composé d’experts et de partenaires institutionnels notamment le CRI Casablanca-Settat, CIH Bank, la CGI, Finéa, Southbridge A&I, ainsi que des représentants de Madaëf et de Madaëf Golfs. Présidé par Abdellatif Idmahamma, Secrétaire Général du Comité National Olympique Marocain et Secrétaire Général de la Fédération Royale Marocaine de Golf, le jury a tenu compte de la pertinence des 30 projets finalistes et de leur capacité à répondre aux besoins du réseau Madaëf Golfs.

La sélection finale s’est déroulée lors de « Pitching Days » le 25, 26 et 27 février 2021 à l’hôtel Pullman Mazagan Royal Golf & Spa, adossé au Royal Golf El Jadida. Les Lauréats de cette deuxième promotion Madaëf Eco6 bénéficieront d’un partenariat avec Madaëf Golfs en vue d’accéder aux six plateformes d’accompagnement ainsi que des avantages exclusifs qui comprendront, entre autres, des sessions de formation, un accès aux marchés et aux financements, et des espaces de coworking. Le programme Madaëf Eco6 compte à son actif 2 promotions « Taghazout Bay » et « Madaëf Golfs », une édition lancée à « Saïdia Resorts », dont les résultats seront dévoilés bientôt et trois nouvelles éditions à lancer prochainement à « Tamuda Bay », « Al Hoceima » et « Fès ».

Filiale à 100% de Madaëf, Madaëf Golfs, est une société de gestion de parcours de golf. Madaëf Golfs gère le premier réseau de golfs au Maroc et ambitionne de développer une expérience golfique avec des services innovants, offrir des expériences personnalisées et uniques sur l’ensemble de son réseau golfique et créer une communauté et un style de vie pour ses membres ainsi que pour les golfeurs de passage.

L’opérateur a pour ambition, également, de favoriser l’accès aux dernières technologies digitales à toutes les étapes de l’expérience golfeur, instaurer des actions favorisant le respect de l’environnement. Ayant été conçus par différents architectes de golf réputés, les parcours Madaëf Golfs se caractérisent par leur diversité et leur complémentarité. Ils répondent aux normes internationales et offrent les principales commodités habituelles, notamment, proshop, clubhouse, practice, académie et restaurant.

(Avec MAP)