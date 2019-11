Macky Sall reçoit à Tanger le Grand Prix MEDays 2019

La cérémonie de remise de ce Grand Prix s’est déroulée en présence du ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’Etranger, Mohcine Jazouli, du Premier ministre de la République Démocratique de Sao Tomé et Principe, Jorge Lopes Bom Jesus, du ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyad Al Maliki et du président de l’Institut Amadeus et fondateur du Forum MEDays, Brahim Fassi Fihri.

Pour rappel, cette 12è édition du Forum International MEDays se tient du 13 au 16 novembre à Tanger. Elle traite une série de thématiques allant de la croissance économique à la complexité du dialogue Nord-Sud, en passant par les défis sécuritaires.

(Avec MAP)