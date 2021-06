L’Université Mohammed VI des sciences de la santé offre des bourses d’excellence aux cinq meilleures bachelières au niveau national

Ces bourses seront accordées aux cinq premières bachelières au niveau national pour la filière Médecine, ayant été reçues lors de la session du baccalauréat 2020-2021, indique l’institution dans un communiqué.

Trois bourses seront octroyées pour la filière francophone et les deux autres pour la filière anglophone de la faculté de médecine nouvellement créée au sein de l’Université.

Les cinq étudiantes bénéficiaires profiteront d’une exemption totale des droits de scolarité et d’une gratuité du logement tout au long de leur parcours universitaire, indique le communiqué.

Il s’agit d’un programme que l’UM6SS lance chaque année pour récompenser les meilleurs étudiantes et étudiants ayant obtenu les moyennes les plus élevées aux examens du baccalauréat à l’échelle nationale et régionale dans des formations aux métiers de la santé, explique l’Université qui, dans le cadre de son action citoyenne, accorde chaque année des centaines de bourses pour toutes les filières.

Les conditions de sélection tiennent compte de plusieurs critères, notamment la note du baccalauréat et la situation financière de l’étudiant.