L’UM6SS veut accélérer le développement des start-up de la health-tech 

Former une nouvelle génération de praticiens et accélérer le développement des start-up dans le domaine de la santé, c’est le défi que se fixe le nouveau programme « Exécutif entrepreneuriat et innovation dans la Health-tech » lancé par l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé (UM6SS) et ABA Technologie.

Pour Chakib Nejjari, président de l’UM6SS, ce partenariat se veut une occasion pour la mise en place d’un modèle permettant l’incubation et la multiplication d’activités innovantes dans les domaines de la santé. Il explique que le secteur de la santé est l’un des plus impactés par la crise liée au nouveau coronavirus (Covid-19). » Depuis le début de la pandémie, une vision stratégique qui est au sommet des priorités nationales a été déployée en vue d’améliorer les soins de santé au Maroc » relève-t-il. Selon le président de l’UM6SS, au-delà de l’urgence immédiate de cette pandémie, l’impact sur le secteur de la santé sera à long terme. Les dépenses de la Recherche et Développement (R&D) des entreprises dans le domaine de la santé seront parmi les plus importantes dans les années à venir. Il est alors grand temps d’innover et penser différemment le domaine de la Health-Tech en jouant sur la pluridisciplinarité, et l’expérience immersive grâce à l’instauration d’un écosystème reliant le monde de l’entreprise et le monde académique. Pour soutenir cet élan, les revenus du nouveau programme Exécutif entrepreneuriat et innovation dans la Health-tech serviront à financer les projets d’innovations dans la technologie de la santé portés par les étudiants et la communauté de l’UM6SS.