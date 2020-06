L’Opération « Ordinateur pour tous » en faveur des nécessiteux casablancais

L’association « Bidawa+ » a lancé, depuis le début du mois d’avril 2020, l’opération « Ordinateur pour tous ». Le but étant de donner des ordinateurs à des familles casablancaises démunies, afin que leurs enfants bénéficient du télé-enseignement.

Dans ce contexte, plusieurs organismes (publics et privés), ont répondu à l’appel de cette association, mettant à sa disposition plus de 300 PC, usagés ou neufs.

Il s’agit du Groupe CDG, CFG Bank, la Société Générale, Orange, Ajidaba, BMCI, Disway, Groupe Label Vie, Groupe le Matin, CIH Bank, DXC Technology, Involys, SMAEX, Lydec, NABC, MDJS, KITEA, Majorel, Maroclear, Mawarid Marocaine, Valyans, ITECHIA, Dial Technologies, Finance News et S2M.

L’association a ainsi procédé à la collecte et à la remise en bon état de marche des PC. La distribution aux bénéficiaires a été assurée à travers les préfectures de Casablanca et les directions préfectorales de l’éducation et formation concernées.

300 PC d’une valeur de près de 1MDH ont donc été distribués sur 6 préfectures de Casablanca, et l’opération continue.

A noter que Bidawa+ a pour objectif de proposer, promouvoir et contribuer à la mise en œuvre d’actions permettant d’améliorer le cadre de vie des casablancais. Et que l’adhésion à cette association est ouverte à toute personne voulant mettre sa pierre à l’édifice pour réaliser cette mission.