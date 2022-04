L’ONMT lance une nouvelle campagne internationale « Maroc, Terre de lumière »

Le lancement de la marque se fera simultanément, dès vendredi 22 avril 2022, sur 19 marchés incluant 5 marchés stratégiques dont la France, l’Espagne, l’Allemagne, le Royaume-Uni et les USA, le moyen et proche Orient, Israël et l’Afrique.

La crise sanitaire a eu des conséquences fâcheuses sur l’industrie touristique, laquelle contribue à pas moins de 7% du PIB, représente 20% des exportations globales et totalise plus de 500 000 emplois directs. Avec la réouverture des frontières aériennes et maritimes, l’amélioration des conditions sanitaires et l’avancement notable des campagnes de vaccination, l’ONMT, décidé avec ses partenaires à redresser l’activité touristique, a lancé une nouvelle campagne touristique dénommée « Maroc, Terre de lumière ». L’objectif est de positionner le Maroc parmi les destinations touristiques mondiales les plus convoitées et à renforcer son image tendance, surtout auprès des nouvelles générations de voyageurs. « Positionner le Maroc parmi les 10 travel bucket list » est le but recherché par les opérateurs. Il faut savoir qu’une étude préalable a été réalisée auprès des marchés internationaux, qui a démontré que le Maroc jouit d’une notoriété à hauteur de 89%. Toutefois, cette part descend à 41% pour les personnes qui envisagent de visiter le pays, fléchit encore à 19% pour celles qui le visitent et à 3% pour celles qui en font une préférence et le recommandent.

Pour redorer le blason de la destination, le lancement de la marque se fera simultanément, dès vendredi 22 avril 2022, sur 19 marchés incluant 5 marchés stratégiques dont la France, l’Espagne, l’Allemagne, le Royaume-Uni et les USA, le moyen et proche Orient, Israël et l’Afrique. A cet effet, l’ONMT vise ainsi à atteindre un haut niveau de notoriété, de visibilité, de couverture et de fréquence. La campagne cible les touristes internationaux dont la tranche d’âge s’étale entre 25 et 59 ans avec un intérêt pour l’art, les expériences culturelles, la nature et le patrimoine rural, les plages et les activités de loisirs. Au final, cette marque vient compléter le dispositif de rebranding opéré progressivement par l’Office à travers les deux précédentes marques, à savoir, la marque corporate « Tourism in Action » dédiée au B2B et la marque «Ntla9awFbladna » destiné à promouvoir le tourisme interne auprès des citoyens au Maroc.