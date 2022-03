L’ONMT et Tripadvisor s’attaquent aux marchés US et Israélien

L’ONMT et Tripadvisor viennent de signer un accord de partenariat. Les deux parties vont focaliser leurs efforts sur les marchés américains et israéliens.

Le partenariat ONMT-Tripadvisor signé aujourd’hui, mercredi 16 mars, au siège de l’ONMT entre Adel El Fakir et Justin Reid, Director of destination marketing, Travel and Media, Europe, Middle East and Africa de Tripadvisor, a pour objectif de replacer les parts de marché du Maroc parmi les destinations méditerranéennes les plus recommandées sur Tripadvisor, qui est la plus grande plateforme de recommandation de voyage dans le monde. Celle-ci, affirme l’Office dans un communiqué, générait d’ailleurs plus d’un demi-million de visiteurs vers le Maroc en période de pré-pandémie.

Pour Adel El Fakir, « le partenariat avec Tripadvisor a pour principal objectif de générer du chiffre d’affaires pour les opérateurs touristiques marocains, et d’avoir une plus grande visibilité sur les marchés prioritaires stratégiques, à savoir les marchés américains et israéliens.»

A travers cet accord, l’ONMT renforce la mise en valeur des différentes destinations et expériences marocaines auprès de 500 millions de voyageurs sur 49 marchés internationaux avec un focus sur le marché US et sur Israël.

« Tripadvisor est ravi de poursuivre ce partenariat pour offrir le meilleur du Maroc à notre public mondial. Le Maroc a toujours offert une expérience unique à notre fidèle base de voyageurs. Nous sommes convaincus que 2022 sera une grande année de relance pour le Maroc et Tripadvisor se réjouit d’être un partenaire majeur dans ce processus » souligne Justin Reid.

Tripadvisor, souligne l’Office, renforcera ainsi la présence de la marque Maroc à travers son écosystème par le biais de placements natifs à fort impact et d’unités d’annonces sociales conçues pour susciter l’engagement des voyageurs sur ces marchés cibles.

Le partenariat prévoit en outre l’augmentation des intentions de voyage vers le Maroc chez les voyageurs pour les nouvelles routes aériennes qui ont été mises en place par l’ONMT avec ses compagnies aériennes partenaires. L’ONMT continue ainsi sa stratégie de reconquête des plus grands prescripteurs de voyage dans le monde.