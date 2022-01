L’ONEE renforce son réseau de transport d’électricité dans la Région Draâ-Tafilalt

L’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) a procédé, dans la soirée du dimanche 2 janvier 2022, à la mise en service d’un poste électrique 225/60 kV à Agdz.

Cette nouvelle réalisation s’inscrit dans le cadre de la politique de développement des infrastructures de transport d’énergie électrique visant, notamment, le renforcement, la sécurisation et la qualité de l’alimentation en énergie des villes d’Agdz et Zagora et des régions limitrophes.

La mise en service de ce Poste permettra également la satisfaction de la demande croissante en énergie électrique de ces villes de la région de Draa Tafilalt ainsi que la sûreté de fonctionnement du réseau de transport électrique national.

D’un coût global d’environ 152,6 millions de dirhams TTC, les ouvrages réalisés comprennent, principalement, la construction d’un nouveau Poste 225/60 kV d’Agdz d’une puissance de 2×70 MVA installée sur une superficie de 4 hectares et l’équipement et les extensions 60 KV au niveau du Poste 60/22 Kv existant d’Agdz. Quant aux ouvrages Lignes, les travaux ont consisté en la construction d’une ligne 225 KV Ouarzazate-Agdz d’une longueur de 53,4 km et le rabattement des lignes 60 KV d’une longueur de 9,6 Km sur ce nouveau poste.