L’ONEE investit 168 MDH pour un nouveau poste de transformation électrique dans la province de Taroudant

L’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) a procédé le 31 janvier 2022, à la mise en service d’un poste de transformation électrique 225/60 kV à Ouled Rahou dans la Province de Taroudant.

D’un coût global de plus de 168 millions de dirhams TTC, les ouvrages comprennent la construction d’un nouveau Poste 225 KV à Ouled Rahou d’une puissance de 2×100 MVA, une extension 225 KV au niveau du Poste 250/60/22 KV de Glalcha et une autre de 60 KV au niveau du poste 60/22 Kv Ouled Taima ainsi que la construction des lignes 225 KV de longueur de 26 km et des lignes 60 KV de longueur de 33 Km.

Cette nouvelle réalisation s’inscrit dans le cadre du développement du réseau de transport d’énergie électrique visant notamment, le renforcement, la sécurisation et l’amélioration de la qualité de l’alimentation en énergie électrique de la ville de Taroudant et des régions limitrophes qui connaissent le lancement de plusieurs projets de développement agricole.

Avec cette mise en service, la puissance installée totale est passée de 776 à 976 MVA dans la région de Taroudant.

A rappeler que, depuis le 1er janvier 2022, l’ONEE a mis en service 4 nouveaux postes de transformation d’une puissance totale cumulée de 680 MVA d’un investissement global de 554 millions de DH et ce, dans les Provinces de Zagora, Nouaceur, Essaouira et Taroudant.