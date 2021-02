L’Office des Changes publie une brochure numérique sur ses services en ligne

L’Office des Changes a annoncé mercredi la mise en ligne d’une brochure numérique visant à présenter les interfaces de télé-services abrités sur son site Web.

Cette brochure électronique met en avant les vocations de chaque interface et oriente les usagers vers les modes d’utilisation, fait savoir l’Office des Changes, notant que le florilège des principaux services digitaux peut être consulté et téléchargé sur son site Web.

En effet, depuis sa création en mars 2020, la plateforme multifonctionnelle SMART s’est enrichie et s’est perfectionnée en regroupant les principaux services numériques proposés par l’Office des Changes, rappelle la même source.

La plateforme SMART met à la disposition de ses utilisateurs une large panoplie de prestations électroniques pour simplifier et rendre accessibles les différents services, souligne l’Office qui note que les différents services en ligne sont accessibles au niveau de son site Web sur le lien suivant :

https://www.oc.gov.ma/fr/e-services/smart.

(Avec MAP)