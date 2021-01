L’ISCAE démarre les inscriptions pour les Formations exécutives et continues

Le Groupe ISCAE lance, du 12 janvier au 19 février 2021, sa campagne d’inscriptions aux programmes diplômants de la Formation Exécutive « EMBA & Mastères spécialisés » à l’ISCAE-Casablanca et l’ISCAE-Rabat, indique un communiqué parvenu ce Mardi à La Vie éco.

Ces programmes de la formation exécutive du Groupe permettent aux professionnels de renforcer leur expertise et de devenir des cadres polyvalents de haut niveau à la hauteur des exigences du monde des affaires en s’appuyant sur les domaines d’expertise du Groupe ISCAE et sur une équipe pédagogique composée de professeurs de l’enseignement supérieur du Groupe ISCAE et d’experts en connaissance de la réalité de l’entreprise.

Dans le contexte de la crise sanitaire liée à la Covid 19, les enseignements seront dispensés en mode hybride alliant présentiel et distanciel. Ces modalités peuvent évoluer en fonction des consignes sanitaires en vigueur.