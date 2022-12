Ligue des champions et CAF : Les clubs marocains connaissent leurs adversaires

Le Wydad et le Raja ont été versés, dans l’ordre, dans les groupes A et C de la Ligue des Champions d’Afrique de football, à l’issue du tirage au sort effectué lundi au Caire.

La poule A comprend, outre le WAC, l’Atletico Petroleos (Angola), la JS Kabylie (Algérie) et l’AS Vita Club (RD Congo).

De son côté, le Raja de Casablanca évoluera dans la poule C aux côtés du Horoya Conakry (Guinée), Simba SC (Tanzanie) et Vipers SC (Ouganda).

Les Rouge et blanc ont poinçonné leur ticket pour la phase de groupes après leur succès face à Rivers United du Nigéria, alors que le Raja a éliminé Nigelec du Niger.

Le club égyptien d’Al Ahly a été versé dans le groupe B avec Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), Al Hilal (Soudan) et Coton Sports (Cameroun), alors que son rival du Zamalek figure dans le groupe D à côté de l’ES Tunis (Tunisie), du CR Belouizdad (Algérie) et d’Al Merrikh (Soudan).

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) a placé l’AS FAR dans la poule C avec les clubs égyptiens de Pyramids et Future FC en plus des Togolais de Asko de Cara.

L’AS FAR a validé son billet pour la phase de groupes de cette compétition aux dépens des Maliens de Djoliba.

Le groupe A comprend l’USM Alger, Marumo Gallants (Afrique du Sud), Al Akhdar (Libye) et FC Saint Eloi Lupopo (RD Congo). La poule B se compose de l’ASEC Mimosas (Côte d’Ivoire), Diables Noirs (Congo), Rivers United (Nigéria) et Motema Pembe (RD Congo).

Quant au groupe D, il est formé du TP Mazembe, l’US Monastirienne (Tunisie), Young Africans (Tanzanie) et AS Real de Bamako (Mali).

Les matches de la phase de poules de la Coupe de la CAF débuteront le 12 février prochain.