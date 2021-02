L’Hôpital Militaire de Rabat se met à la « Chirurgie par Réalité Augmentée »

Dans le cadre de la promotion de la recherche scientifique au sein des Forces Armées Royales, l’Inspection du Service de Santé des FAR a organisé, à l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V, de Rabat, la première journée mondiale de chirurgie robotique sur le thème « Chirurgie par Réalité Augmentée », est-il indiqué dans un communiqué parvenu à La Vie éco, ce Lundi 22 février.

La réalité augmentée est une technologie qui permet d’intégrer des éléments virtuels en trois dimensions au sein d’un environnement réel. Le principe est de combiner le virtuel et le réel et donner l’illusion d’une intégration parfaite à l’utilisateur.

L’une des utilisations les plus spectaculaires de la « Réalité Augmentée » se passe sans aucun doute dans le domaine de la chirurgie. Certains chirurgiens utilisent en effet aujourd’hui la « Réalité Augmentée » pour visualiser en trois dimensions une zone qu’ils ont à opérer.

En étant ainsi capables de se projeter dans l’anatomie du patient, tout en ayant accès à des informations en temps réel, ils peuvent véritablement améliorer la précision de leurs gestes et de leurs actes, et réduire considérablement le risque d’erreurs médicales.

En chirurgie, la réalité augmentée permet de reconstruire en trois dimensions ce qu’on appelle « le clone digital » du patient. Ce clone d’images virtuelles est réalisé à partir d’images médicales standards et personnelles issues des scanners ou l’IRM du patient. Le but de cette copie virtuelle du patient est d’identifier les solutions thérapeutiques en amont de l’opération chirurgicale, et de faire apparaître directement aux yeux du chirurgien les informations dont il a besoin pour réaliser son acte chirurgical. Ainsi, grâce à la réalité augmentée, le chirurgien peut voir ce que l’œil humain ne peut percevoir.

Les applications de la « Réalité Augmentée » dans le monde de la santé, et plus spécifiquement dans celui de la chirurgie, permettent d’améliorer l’efficacité des interventions et la manière dont les patients sont pris en charge.

Avec le casque de la « Réalité Augmentée », des détails invisibles apparaissent désormais très nettement. Cela évite au médecin de percer un vaisseau important qui, en temps normal, peut être masqué.

La modélisation en trois dimensions en chirurgie permet donc d’obtenir une copie virtuelle du patient qui sera davantage facile à comprendre afin d’identifier les solutions thérapeutiques.

Les progrès en cours et à venir en matière de « Réalité Augmentée », pourraient bel et bien révolutionner le monde de la santé, à bien plus courte échéance qu’on ne pourrait l’imaginer.

Parmi les avantages de la « Réalité Augmentée », le gain en précision, la limitation des risques d’incident et la réduction des coûts de santé.

La réalité augmentée apparaît, comme l’une des technologies les plus prometteuses dans le secteur de la santé, en ouvrant de spectaculaires perspectives de progrès, tant pour les médecins que pour les patients.