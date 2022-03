L’homme d’affaires Driss Boutti aux commandes de la CGEM Souss Massa

La CGEM Souss Massa renouvelle ses instances. Hier lors d’une assemblée générale ordinaire élective, l’entité a élu un nouveau président régional et son vice-président général régional pour la période 2022-2024. C’est le binôme Driss Boutti et Brahim Sahib, bien connu dans le tissu économique de la région qui a été élu à 93% des voix exprimées. Et ce, pour respectivement les fonctions de président régional et de vice-président général régional. Au niveau de l’organigramme du bureau, c’est aussi du sang neuf qui a été mis en place avec la participation de trois femmes sur les onze membres que compte la structure dirigeante. Parallèlement un comité d’honneur réunissant cinq chefs d’entreprises les plus renommés de la région, a été créé.

Pour l’organisation du travail, l’entité se positionne avec du sang neuf et jeune. Elle compte désormais 8 commissions thématiques. Celles-ci concernent les secteurs productifs, les secteurs des services, la finance, la fiscalité et la douane, la coopération internationale, le développement humain, l’inclusion sociale et la formation, l’entreprenariat, la TPE et l’autoentrepreneuriat. La veille économique, les énergies renouvelables les nouvelles technologies, les métiers d’avenir ainsi que la charte d’investissement, le suivi des du PDU, du nouveau modèle de développement et des programmes d’incitation à l’entrepreneuriat, sont autant de questions qui sont au cœur de ces commissions, précise le nouveau bureau. Dans une démarche de proximité, des coordinateurs préfectures et provinces ont aussi été désignés ‘’Une nouvelle équipe avec un nouvel élan au service de l’entreprise’’, a souligné le nouveau président Driss Boutti lors de la constitution de ses instances.

Pour les nouveaux dirigeants de la CGEM Souss Massa, il s’agit notamment à travers ce nouvel organigramme et schéma d’intervention de renforcer la compétitivité de l’entreprise régionale mais aussi promouvoir l’esprit d’innovation. Participer activement au développement territorial du Souss Massa est aussi une orientation stratégique de la nouvelle team. Les ambitions sont aussi de s’ancrer sur la relance économique régionale initiée par le Souverain à travers notamment le Programme de Développement Urbain et les grands chantiers sectoriels, tel que la déclinaison régionale du Plan d’accélération industrielle.

L’AGO de la CGEM Souss Massa a été aussi empreinte de beaucoup d’émotions. Après le quitus du bureau sortant, un vibrant hommage a été rendu au président sortant, Majid Joundy. Pour rappel, M. Joundy, également connu dans la communauté d’affaires régionale et nationale à travers son parcours notamment dans l’industrie de la conserve de sardine, a à son actif, cinq mandats de président à la tête de l’antenne régionale. Il a également occupé la fonction de vice-président national lors du mandat du président Mohamed Horani. Il a été à l’origine de la renaissance de l’antenne régionale Souss Massa en 1999.