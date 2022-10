L’Etat peine toujours à se défaire de ses 76 EEP programmés pour liquidation

Le programme de liquidation de quelque 76 Entreprises et établissements publics (EEP) lancé en 2017 et étalé sur quatre ans fait du surplace. A fin 2021, le constat établi par la DEPP, qui relève du ministère de l’Economie et des Finances, fait ressortir «une lenteur dans ce processus qui s’étale souvent sur plusieurs années et occasionne des charges importantes». Certaines entités dont la décision de dissolution a été prise depuis des décennies sont, en effet, toujours juridiquement en vie. D’autres opérations de liquidation sont restées sans suivi durant plusieurs années et ce, en l’absence de mécanismes contraignants de suivi exigeant des liquidateurs de rendre compte de leur mission. Ce qui s’est répercuté, relève la même source, sur la durée du processus de liquidation de la plupart des EEP qui dépasse pour plusieurs cas les 10 ans, sans qu’une visibilité claire ne soit identifiée…..

