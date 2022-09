L’ESSEC Afrique conviée au QS World University Rankings, Africa Forum

Accueillant les dirigeants d’universités de plus de 30 pays du continent, l’organisme QS – Quacquarelli Symonds – World University Rankings a organisé en partenariat avec l’Université polytechnique Mohammed VI du Maroc une conférence sur deux journées fructueuses sous le thème « Construire la marque Afrique dans l’enseignement supérieur – Forces et opportunités pour réinventer l’avenir ». L’objectif de ce rassemblement était d’identifier et d’évaluer la valeur et les efforts de l’enseignement supérieur en Afrique, ainsi que de répondre aux besoins croissants des jeunes sur le continent africain, dont la population est la plus jeune au monde et dont la classe moyenne connaît la croissance la plus rapide.