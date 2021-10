L’Espagne veut travailler avec le nouveau gouvernement marocain pour adapter « le partenariat stratégique » aux défis partagés

« L’Espagne se réjouit de travailler avec le nouveau gouvernement marocain afin d’adapter notre partenariat stratégique aux opportunités et aux défis que nous partageons sur la base de la confiance, du respect et des intérêts mutuels », souligne le ministère espagnol des Affaires étrangères, de l’Union Européenne et de la Coopération.

« Le Maroc est un partenaire stratégique, un voisin et un ami avec lequel l’Espagne souhaite continuer à développer une coopération exemplaire et fructueuse dans de multiples domaines, contribuant ainsi à la stabilité et à la prospérité régionales », ajoute le ministère dans un communiqué.

« Le gouvernement espagnol félicite chaleureusement le nouveau gouvernement marocain nommé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et présidé par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, à l’issue des élections législatives du 8 septembre », conclut le communiqué.