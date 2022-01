L’Espagne et le Maroc entretiennent une « coopération stratégique » (Pedro Sanchez)

L’Espagne et le Maroc entretiennent une « coopération stratégique » dans tous les domaines, a souligné, lundi, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez.

« Pour l’Espagne, le Maroc est un partenaire stratégique avec lequel nous devons marcher ensemble », a relevé M. Sanchez lors d’un point de presse conjoint avec le chancelier allemand, Olaf Scholz, qui effectue une visite en Espagne.

« Nous apprécions le partenariat et la coopération stratégique que nous avons avec le Maroc », a insisté, à cet égard, le chef de l’exécutif ibérique.

M. Sanchez a évoqué dans ce contexte les propos du Roi Felipe VI d’Espagne, lundi à Madrid, selon lesquels il a mis en exergue l’importance de redéfinir la relation avec le Maroc sur des « piliers plus forts et plus solides ».

« Je partage les déclarations du chef d’Etat sur le Maroc », a-t-il dit.

« Maintenant, les deux nations doivent marcher ensemble pour commencer à matérialiser cette nouvelle relation dès maintenant », avait affirmé auparavant le Roi Felipe VI lors d’une réception accordée au corps diplomatique accrédité en Espagne.