Les walis et gouverneurs font don d’un mois de salaire au profit du Fonds spécial du Covid-19

Le ministère de l’Intérieur a annoncé, ce mercredi 18 Mars, la contribution par un mois de salaire de l’ensemble des walis des régions, des gouverneurs des provinces et préfectures du Royaume, ainsi que des walis et gouverneurs à l’administration centrale du ministère, au Fonds spécial pour la gestion et la lutte contre la pandémie du Coronavirus (Covid-19).