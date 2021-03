« Les Samedis de l’Immo », du 6 au 9 mars en mode virtuel

Entièrement digitalisés en raison du contexte sanitaire actuel, cet événement de référence pour des offres immobilières exclusives, constitue l’occasion d’apporter des conseils et de proposer des offres exclusives aux futurs acquéreurs de biens immobiliers, indiquent CFG Bank et Injaz Solutions dans un communiqué conjoint, ajoutant que le concept du salon a été repensé pour aller à la rencontre des acquéreurs à travers une plateforme digitale qui allie simplicité et proximité. Confortablement installées chez elles, les personnes intéressées pourront facilement se connecter au « www.lessamedisdelimmo.com » en utilisant leur smartphone, leur ordinateur ou leur tablette pour visiter les stands interactifs du salon, obtenir de la documentation relative aux projets exposés, se renseigner à propos des solutions de financement et s’entretenir en chat avec un conseiller commercial dédié.

Pour participer au salon, une simple inscription en ligne suffit via la page dédiée « www.lessamedisdelimmo.com« . Une fois sur le site, les visiteurs pourront avoir accès à tous les exposants et pourront se « balader » virtuellement de stand en stand.

L’ouverture officielle des « Samedis de l’Immo » aura lieu le samedi 6 mars à 10H00 avec une conférence de présentation animée par M. Said Lahlou. Tout au long des quarte jours du salon, les visiteurs pourront accéder aux offres exclusives des exposants partenaires. Ils pourront également prendre contact en live avec des conseillers commerciaux et des experts, tous les jours de 10h à 19h.

(Avec MAP)