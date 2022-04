Les relations Maroco-Canadiennes se consolident

Représentant l’instance principale en charge de la promotion des échanges économiques, le Conseil d’Affaires Maroc – Canada vient de nommer pour un mandat de deux ans, Rafik LAHLOU président de ce conseil en reconnaissance de son engagement pour promouvoir les affaires entre les opérateurs des deux pays.

Lors de la réunion du bureau, Rafik LAHLOU a déclaré que : « Le Canada est en 2021 la 9ème puissance économique mondiale (FMI) avec un PIB d’environ 2 125 MDS CAD (Statistique Canada). L’Afrique ne représente que 2% des échanges commerciaux du Canada. En 2018, en Afrique, le Maroc était le 54ème plus grand partenaire commercial du Canada et 4ème plus grand partenaire commercial bilatéral. L’Afrique sera le prochain horizon du Canada ».

« Nous souhaitons optimiser les échanges commerciaux avec le Maroc, en tant que Hub pour l’Afrique. Mais aussi, nous focaliser sur les échanges de savoir-faire et les investissements à forte valeur ajoutée pour renforcer cette relation à fort potentiel », ajoute-t-il.

Pour sa part, Mehdi Benzine, vice-président du Conseil d’Affaires et PDG d’Akwa Immo a déclaré que « Le Canada a un potentiel commercial inexploité avec l’Afrique d’environ 381 milliards USD à l’exportation et 137 milliards USD à l’importation. En réunissant ces acteurs économiques, nous souhaitons jouer le rôle de facilitateur et relais entre les différents les acteurs économiques, diplomatiques et culturels qui composent la relation bilatérale entre le Maroc et le Canada. Les Marocains installés au Canada représentent un maillon important de cette relation. »

Pour rappel, le Conseil d’Affaires Maroc-Canada est constitué afin d’assurer la liaison et la consultation entre les milieux économiques des deux pays, de faciliter l’accès à l’information commerciale et permettre sa centralisation et diffusion auprès des membres de la CGEM.

Établis sous l’égide de cette dernière, en partenariat avec les homologues étrangers, les Conseils d’Affaires jouent un rôle primordial dans la dynamique de développement économique du Maroc et représentent un outil incontournable pour la promotion des échanges internationaux, l’encouragement des relations de partenariat et le renforcement de la coopération entre le Maroc et les pays étrangers.

Cette nomination coïncide avec la célébration de 60 années de relations diplomatiques entre le Canada et le Maroc. En 2018, le Maroc a été le 4ème plus grand partenaire commercial bilatéral du Canada en Afrique. Laissant place à un potentiel que le Conseil d’Affaires aspire à développer.

Le Conseil d’Affaires a déjà créé son bureau composé de :

– Mehdi BENZINE (Vice-Président), PDG Akwa Immo

– Mohammed BAIDA, PDG Omagesti Group

– Omar CHERKAOUI, Country Manager, FinanceActive

– Ayman CHEIKH LAHLOU, PDG Cooper Pharma

– Karim CHEIKH, Président du GIMAS

– Taoufik BENSOUDA, Président Groupe Multifood

– Sophia ALJ, Entrepreneure et Cofondatrice Chari

– Zineb EL JAZOULI, Directrice Communication & RSE, Groupe Renault

Le conseil est également composé de 13 commissions sectorielles qui réunissent des profils divers représentants les secteurs les plus attractifs, installés au Maroc mais aussi des Marocains installés au Canada.

Une feuille de route des actions à mener, pour dynamiser la coopération économique maroco-canadienne, est en cours de réalisation.