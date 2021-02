Les producteurs d’huiles de table s’expliquent par rapport à la hausse des prix !

Suite à l’augmentation des prix de vente de leurs produits relevée sur le marché national, les producteurs d’huiles de table ont publié un communiqué de presse pour expliquer la hausse des prix ! Selon la profession, cette flambée des prix est notamment due à de mauvaises conditions climatiques ayant impacté la récolte mondiale de l’ensemble des oléagineux. La hausse de la demande des pays importateurs visant à constituer des stocks de sécurité a, par ailleurs, accru la tension sur les marchés.

« Notre marché national entièrement libéralisé est fortement dépendant des grands producteurs internationaux de soja et de tournesol. Le Maroc importe la quasi-totalité de son besoin dédié à la consommation intérieure sous forme d’huiles brutes ou de graines à triturer. Ce qui expose fortement le secteur à l’évolution des cours mondiaux. Ces matières premières ont connu une inflation majeure des prix de vente depuis mai 2020 et les cours des huiles ont augmenté de plus de 80% » lit-on dans le communiqué.

Depuis le début de la crise du Covid-19 qu’a traversée notre pays, les producteurs marocains affirment avoir assuré sans faillir leur devoir d’approvisionnement du marché et ont pu constituer des stocks de matières premières afin d’éviter toute pénurie.

Dans un contexte socio-économique aggravé par la crise sanitaire, l’interprofession a maintenu inchangés pendant plusieurs mois les prix de vente malgré l’augmentation du cours des matières premières. Les achats réalisés avant la flambée des prix ont pu permettre de retarder au maximum la répercussion du cours de la matière première sur le prix de vente. Cette augmentation a été appliquée de façon progressive et modérée, ne répercutant que partiellement la hausse réelle de la matière première.

Face à la volatilité des cours, les producteurs nationaux d’huiles de table rappellent leur engagement constant au service des Marocains et affirment continuer à mobiliser tous leurs efforts d’optimisation opérationnelle pour limiter au plus juste l’impact sur le consommateur final de la hausse des cours internationaux.