Les poids-lourds en pleins quartiers résidentiels…impossible de circuler à Casablanca

A Sidi Bernoussi, les habitants de Salam 1 et Salam 2 à Ahl Loghlam souffrent quotidiennement de graves perturbations de la circulation des gros camions (poids-lourds et semi-remorques). Et ce n’est pas uniquement à Ahl Loghlam, là c’est juste une illustration de ce qui se passe exactement un peu partout à Casablanca, à Ain Sebaa, Hay Mohammadi, Bd Emile Zola, Bd Moulay Abderrahmane, Bd Moulay ismail, Bd Ibn Tachfine et même à Oulad Ziane pourtant en plein travaux, etc. Naturellement, en plus de gêner la circulation et parfois de la bloquer pendant longtemps, le risque de chute des conteneurs souvent chargés sans mesures de sécurité, ils passent devant des écoles, les conducteurs, des jeunes surtout, sont inconscients de la dangerosité de leur gestes…Il y en a même qui enlèvent les panneaux d’interdiction ou les couvrent de peinture…

Tout cela est bien visible, on le voit chaque jour.