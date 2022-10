Les partis de la Majorité échangent sur le PLF-2023 et les chantiers structurants en cours

Dans un communiqué publié suite à sa réunion ordinaire tenue mercredi au siège du Parti de l’Istiqlal à Rabat, et à laquelle ont pris part le président du Rassemblement national des indépendants (RNI), Aziz Akhannouch, et les secrétaires généraux du Parti authenticité et modernité (PAM), Abdellatif Ouahbi, et du Parti de l’Istiqlal (PI), Nizar Baraka, en présence de divers personnalités des trois partis, la coalition gouvernementale indique qu’après une discussion approfondie et responsable des développements sur les scènes nationale et internationales et ses répercussions sur la situation économique et sociale du Maroc, la majorité gouvernementale affirme apprécier hautement le contenu du Discours Royal prononcé au Parlement à l’occasion de l’ouverture de la 1ère session de la 2ème année législative de la 11ème législature.

Elle a fait part, à cette occasion, de sa fierté des orientations royales pour mettre en avant deux enjeux cruciaux pour le développement et le progrès du Maroc, à savoir le problème de la rareté de l’eau, et la réalisation d’une avancée qualitative pour la promotion de l’investissement, en dressant leurs dimension et impact sur le présent et l’avenir du Maroc, diagnostiquant ses dysfonctionnements et mettant en avant des pistes de réforme et des orientations stratégiques qui forment une feuille de route pour l’action du gouvernement, du parlement et de toutes les institutions.

Ainsi, l’ensemble des composantes de la majorité gouvernementale réaffirment leur mobilisation permanente derrière Sa Majesté le Roi pour traduire ces orientations clairvoyantes en des projets de loi, des arrêts réglementaires, des politiques et des programmes publics pour la réussite de ces grands chantiers de réforme, souligne le communiqué.

De même, la présidence de la coalition de la majorité gouvernementale salue les importantes réalisations diplomatiques accomplies par le Royaume dans le domaine de la défense de l’intégrité territoriale, grâce au leadership de SM le Roi qui s’est traduit par le renforcement des relations de coopération et d’amitié avec les partenaires sincères et la consécration du discours de clarté et d’ouverture avec ceux ambigus.

A cet égard, toutes les composantes de la majorité s’engagent à accroître leur mobilisation derrière le Souverain avec toutes les forces du peuple marocain, pour affronter et déjouer toutes les pressions et manœuvres scandaleuses menées par les ennemis de notre intégrité territoriale, souligne-t-on.

En outre, la présidence de la coalition a exprimé sa fierté suite à la réélection du Maroc en tant que membre du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies pour la période 2023-2025, le troisième mandat du Maroc au sein dudit Conseil qui confirme la position respectée en matière de droits de l’homme du Royaume du Maroc au sein des foras internationaux, et reflète le caractère sérieux des réformes institutionnelles fortes et audacieuses entreprises par le Maroc sous la conduite du Souverain.

En relation avec l’action de l’Exécutif, la présidence de la coalition s’est félicité du bilan de la première année de travail de la majorité gouvernementale en toute harmonie et solidarité, qui lui a permis d’obtenir des résultats importants malgré la situation économique difficile résultant des répercussions post-Covid et une conjoncture internationale difficile, outre une année agricole difficile en raison de la faible pluviométrie, faisant observer que ces contraintes ont obligé le gouvernement à intervenir par le biais d’importantes mesures urgentes, notamment au niveau des chantiers de la protection sociale, la promotion des investissements, la mise à niveau du secteur de la santé et de ses ressources humaines, l’augmentation des subventions aux produits de base et le renforcement du pouvoir d’achat des citoyens.

Il s’agit aussi, ajoute le communiqué, de la lutte contre la crise aiguë de la pénurie d’eau, le lancement d’importants chantiers dans le domaine du logement et la création d’opportunités d’emploi dans des programmes permanents et temporaires tels que les programmes « Forsa » et « Awrach » et d’autres projets de réforme.

Côté financier, la majorité gouvernementale a salué le contenu du Projet de loi de finances pour l’année 2023, qui reprend les directives générales convenues lors de la dernière réunion de la majorité et consacre l’orientation sociale du gouvernement malgré les contraintes économiques internes et externes, avec quatre objectifs majeurs à atteindre, à savoir, la mise à disposition des ressources financières pour la mise en oeuvre du chantier de la Protection sociale, le soutien à l’investissement national et la promotion des investissements étrangers, la mobilisation des ressources financières nécessaires pour poursuivre les réformes tout en renforçant la souveraineté de la décision économique nationale en maintenant les équilibres macroéconomiques et financiers et la lutte contre la sécheresse et assurer la sécurité hydrique.

Côté social, elle valorise les réalisations en la matière grâce à l’institutionnalisation du dialogue social comme choix stratégique et véritable espace d’implication des acteurs sociaux et des organisations professionnelles dans les orientations et politiques publiques au service de l’amélioration de la situation des fonctionnaires et salariés et la hausse du pouvoir d’achat de plusieurs catégories sociales. De même, elle salue le déroulement dernièrement des élections partielles qui ont consacré la confiance des électeurs en la coalition de la majorité gouvernementale au service du renforcement du processus d’édification démocratique.

La présidence de la coalition de la majorité gouvernementale a, ainsi, appelé les ministres et l’ensemble des groupes parlementaires à faire de la rentrée parlementaire un moment important pour accélérer le rythme de la mise en œuvre des réformes, notamment législatives, en plus de la discussion et de l’amélioration du contenu du PLF2023 et des différents textes de loi soumis au Parlement.

En outre, elle salue hautement le travail sérieux accompli par les conseils des régions et collectivités territoriales et leur implication responsable dans la pérennisation de la régionalisation avancée et du développement local, en tant que choix constitutionnel et démocratique, adhérant ainsi à la politique de proximité et consacrant la justice spatiale, poursuit le communiqué.

A cet égard, la présidence de la coalition de la majorité gouvernementale réitère la nécessité de renforcer la régionalisation avancée, en dotant les collectivités territoriales de larges prérogatives et en renforçant leurs moyens logistiques, humains et financiers en vue de mener à bien leurs rôles de développement, en activant la décentralisation administrative et en continuant à soutenir et à renforcer la politique de décentralisation au Maroc.

Les membres de la coalition ont salué l’esprit d’engagement et de responsabilité dont ont fait preuve les groupes de la majorité gouvernementale dans les deux chambres du Parlement et leur soutien au gouvernement tout en rapportant les questions et préoccupations des citoyens à l’hémicycle.

Et de souligner que la présidence de la coalition de la majorité gouvernementale apprécie hautement la rencontre tenue par le Chef du gouvernement avec les composantes de l’opposition parlementaire dans le cadre d’un dialogue sérieux, tout en saluant l’esprit de responsabilité et de grand engagement politique desdits partis à travers leurs positions et leurs rôles politiques accomplis, au service d’un dialogue national entre la majorité gouvernementale et l’opposition dans un espace et un climat démocratique pour le renforcement des acquis et du choix démocratique du Maroc.