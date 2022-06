Les jeunes du RNI rencontrent leurs homologues du Parti populaire autrichien

La Fédération Nationale de la Jeunesse du RNI a accueilli le 7 Juin 2022, une délégation de la Jeunesse du Parti populaire autrichien « Die Junge OVP » au siège central du RNI à Rabat, présidée par Nico Marchetti, président du groupe d’amitié parlementaire Maroc-Autriche et vice-président du Parti populaire autrichien de la jeunesse.

Cette rencontre a connu la participation de plusieurs membres de La Fédération Nationale de la jeunesse Rniste notamment Yasmine Elmghaouar M. Youssef Cherri, Mhamadi Touhtouh, Mounir El Amani, Omar Tabich, Naoufal charat, Houssein Bouchelka , Nawal Nassiri.

De l’autre côté, la jeunesse du Parti populaire autrichien a été représentée par Sabine Hanger, Eva Dohalova, Michael Stellwag, Julia Heinrich, Dorian Rabl, Florian Söllner, Victoria Mayr, Niklas Lierzer, Elisa Pachernik, Claudia Pfeffer, Severin Schön, Sébastien Zahlbruckner, Ivo Radwan, Chiara Marchetti et Louis Frycer.

Cette rencontre a été l’occasion pour souligner la qualité des relations de coopération et d’amitié qui lient le RNI avec le Parti populaire autrichien « OVP » et l’importance de renforcer et de développer ces relations dans l’intérêt commun des deux pays.

Les différentes interventions des membres de la Fédération Nationale de la Jeunesse Rniste ont concerné principalement le volet de la jeunesse marocaine et de la place considérable dont jouissent les jeunes au sein du parti, chose qui leur a permis d’occuper une position avancée dans la gestion des affaires publiques au niveau national, régional et local. Par ailleurs, la Fédération Nationale de la Jeunesse Rniste consciente de son rôle citoyen continuera de jouer un rôle important dans la diplomatie parallèle, qui s’est traduite le week-end dernier par une rencontre avec les représentants des consulats à la ville de Dakhla.

Pour leur part, les jeunes du Parti populaire autrichien ont salué le dynamisme du RNI et le rôle important qu’il joue dans le développement des relations avec le Parti populaire autrichien, louant également les excellentes relations que le Maroc entretient avec l’Union européenne en général et l’Autriche en particulier.

Pour conclure, les deux parties ont organisé un séminaire conjoint sur l’entrepreneuriat des jeunes, une conférence qui a connu la participation de jeunes leaders, parlementaires et responsables du parti de différents bords, mettant en exergue la volonté des deux partis à développer leurs relations bilatérales.