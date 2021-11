Les grands défis des finances publiques en débat

Le ministère de l’économie et des finances (Trésorerie générale du Royaume), en partenariat avec l’Association pour la Fondation internationale de finances publiques (FONDAFIP), organise, les 19 et 20 novembre 2021, la quatorzième édition du Colloque international sur les finances publiques.

Le colloque de cette année, qui se déroulera en mode webinaire, a pour thème : « les grands défis des finances publiques du 21ème siècle ».

L’intérêt de cette thématique réside dans le fait qu’elle est considérée comme l’une des préoccupations majeures dans le monde, dans un contexte général marqué par des mutations profondes, une crise sanitaire complexe induite par la pandémie du coronavirus, et le début de mise en œuvre du nouveau modèle de développement pour notre pays.

Le colloque démarrera par la présentation des rapports introductifs et des témoignages.

Ensuite, les débats et les discussions seront organisés sous forme de trois panels autour de trois axes. Le premier axe portera sur les stratégies et les modalités de financement des questions se rapportant à la fragilité sociale, notamment la vieillesse, la retraite et les personnes en situation de handicap.

Le second axe abordera le rôle des pouvoirs publics face aux défis économiques, aux impératifs de la croissance, à la transition démographique et aux problématiques liées aux inégalités territoriales. Quant au troisième axe, il traitera les politiques publiques stratégiques en relation avec la programmation budgétaire, les enjeux de la dette, la transition numérique, ainsi que l’évaluation des politiques publiques.