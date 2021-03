Les géomètres topographes dressent leur bilan 2016-2020

Ce bilan relate les grands axes des réalisations structurantes à la faveur du développement et de la résilience de la profession de l’ingénierie topographique. Il relate également la pertinence de la vision préconisée, la pédagogie poursuivie par les groupes de travail impliqués dans ce processus et la démarche de coordination avec les pouvoirs publics et les partenaires institutionnels ayant rendu possible de telles réalisations.

Voici les Résultats les plus importants tels indiqués dans un communiqué de L’ONIGT parvenu à La Vie éco ce Lundi 29 Mars :

-Publication au bulletin officiel du décret portant Code des Devoirs Professionnels de l’ONIGT ;

-Adoption des normes techniques de l’ONIGT ;

-Mise en service de la plateforme dématérialisée pour la gestion du Contrat avec code QR DE L’IGT « QR Contrat » ;

-Mise en place du Guide Référentiel des Honoraires ;

-Gestion de la crise COVID-19 avec la mise en œuvre des mesures d’urgence et l’élaboration du plan de relance de l’activité de l’IGT ;

-Déploiement de la nouvelle stratégie de communication interne et externe ;

-Révision des Cahiers de Prescriptions Spéciales (CPS) dans le cadre de la commande publique en étroite collaboration avec certains partenaires publics.