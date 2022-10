Les exportations israéliennes vers le Maroc estimées à 250 millions de dollars par an

Le volume des exportations israéliennes vers le Maroc s’élève à environ un quart de milliard de dollars par an, sur la base d’une évaluation conjointe entre le ministère de la Coopération régionale et l’Institut israélien des exportations, indique le journal, « Israel Hayom ».

« Israel Hayom » ajoute sur la base du rapport préparé par les deux administrations que le commerce entre Israël et le Maroc ne dépasse pas des dizaines de millions de dollars par an, alors que le nombre de touristes israéliens qui visitent le Maroc varie entre 30.000 et 45.000 touristes par an.

Le rapport évoque l’importance de la reprise des relations entre les deux pays, des relations culturelles fortes, notant que les domaines qui permettront à Israël d’accroître ses exportations vers le Maroc sont principalement les intrants agricoles, le traitement de l’eau, la numérisation, les industries intelligentes, la cybersécurité, les systèmes de santé numériques et les systèmes de villes intelligentes.

Le rapport souligne qu’un autre avantage du développement du commerce avec le Maroc est l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange africain, il y a plusieurs mois, et ainsi, le Maroc deviendra une porte d’entrée vers les marchés africains.

Le rapport cite le ministre israélien de la Coopération régionale, Issawi Freij, qui affirme que le renforcement des relations de coopération de l’État d’Israël dans la région est un objectif stratégique de premier ordre.

Le directeur de l’Institut israélien des exportations a également déclaré qu’il était convaincu que « la coopération économique et commerciale avec le Maroc permettra d’obtenir des résultats importants pour les deux parties ».