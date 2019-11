Les experts-comptables en conclave à Marrakech

Plus d’une vingtaine de pays seront représentés à cette manifestation dont le Maroc, pays hôte, la Tunisie, le Burkina Faso, la France , la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, les États-Unis…

Créée en 1986, l’association comprend plus de 150 cabinets regroupant 1 800 experts agréés et 4 700 collaborateurs. Euraaudit International est classée au 14e rang mondial des groupements opérant dans l’audit et le conseil et elle est présente dans plus de 400 villes et métropoles mondiales.

A noter que l’association est représentée à Casablanca par Driss et M’hamed El Menjra du cabinet BEFEC.