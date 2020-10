Les Émirats décident d’ouvrir un consulat général à Laâyoune

Cet entretien s’inscrit dans le cadre de la coordination et la concertation permanentes entres les dirigeants des deux pays et la profondeur des liens de fraternité sincère et d’affection mutuelle qui les unis, indique un communiqué du cabinet royal.

Lors de cet entretien, SA le Prince Héritier des Émirats Arabes Unis a informé Sa Majesté le Roi de la décision de son pays d’ouvrir un Consulat général à la ville de Laâyoune, dans les provinces sud du Royaume.