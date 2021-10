Les élèves reprennent le chemin de l’école

Comme prévu, la rentrée scolaire a lieu ce vendredi 1er octobre en mode présentiel dans tous les établissements scolaires et universitaires, les instituts de formation professionnelle des secteurs public et privé et les écoles des missions étrangères. Reportage en images dans une école de Casablanca.

La décision intervient de reprendre l’école en présentiel a été prise suite au bon déroulement de la campagne de vaccination des 12-17 ans et des jeunes de plus de 18 ans, ainsi qu’à l’amélioration de la situation épidémiologique dans le Royaume. Cependant, et afin de garantir la sécurité sanitaire des apprenants, enseignants, cadres pédagogiques et administratifs, le ministère de l’Éducation nationale a mis à jour le protocole sanitaire, en collaboration avec le ministère de la Santé. Ce protocole devrait être adopté dans tous les établissements scolaires, universitaires et instituts de formation professionnelle publics et privés ainsi que les écoles des missions étrangères, ajoute le communiqué, notant que ce document sera disponible sur les portails officiels du ministère.

Le ministère a de même insisté sur la nécessité de respecter les mesures sanitaires pour enrayer la pandémie, notamment le port du masque de protection, l’aération des espaces, la désinfection régulière des mains et le respect de la distanciation sociale.