Les délais de paiement au menu du Conseil de Gouvernement, ce jeudi

Le Conseil débutera ses travaux par une présentation du ministre de l’Industrie et du Commerce sur la révision du cadre légal relatif aux délais de paiement, indique un communiqué du département du chef du gouvernement.

Par la suite, le Conseil étudiera trois projets de décrets dont le premier porte sur la détermination des modalités d’attestation de l’authenticité de la signature par les communes et les circonscriptions, le second sur les modalités d’attestation de la conformité des copies de documents avec leurs originaux et le troisième sur l’application de la loi relative au financement collaboratif.

Il achèvera ses travaux par l’examen de propositions de nomination à des hautes fonctions, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution, conclut le communiqué.