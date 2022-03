A l’instar des autres produits alimentaires, les dattes importées font l’objet d’un contrôle régulier en trois étapes, a souligné le ministre lors d’un point de presse à l’issue du Conseil de gouvernement.

La première étape, a-t-il expliqué, concerne le contrôle des documents joints aux dattes importées, alors que la deuxième porte sur le contrôle de la conformité des dattes aux certificats et attestations joints pour vérifier qu’elles répondent aux exigences des textes et lois en vigueur.

La troisième étape consiste à prendre des échantillons représentatifs des dattes et d’effectuer des analyses au laboratoire, a-t-il ajouté.

Les services de contrôle relevant de l’Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires (ONSSA) ont contrôlé jusqu’au 22 mars un total de 35.769 tonnes de dattes importées et interdit l’accès de 424 tonnes au marché national, a fait savoir M. Baitas.

Les services de l’ONSSA ont également prélevé des échantillons des dattes aux niveaux des entrepôts et des points de vente pour vérifier leur conformité aux normes de sécurité alimentaire, a-t-il dit, ajoutant que les analyses ont démontré que les échantillons prélevés, jusqu’à présent, sont conformes aux normes de sécurité sanitaire.