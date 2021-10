Les CRI font appel au e-commerce pour appuyer les artisans et les coopératives

Les Centre régionaux d’investissement font appel aux plateformes du e-commerce pour accompagner les commerçants, les artisans et les coopératives. Le CRI de Souss-Massa a conclu, dernièrement, une entente avec Glovo. Plus récemment, celui de Tanger-Tétouan-Al Hoceima vient de signer un partenariat avec une autre plateforme.

Le Centre régional d’investissement de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et l’Agence pour la promotion et le développement du Nord ont signé, vendredi, un accord de partenariat avec une plateforme du e-commerce, Jumia pour ne pas la nommer, pour accompagner les artisans et les coopératives dans la commercialisation de leurs produits.

Cet accord, indique un communiqué du CRI, vient s’ajouter aux multiples actions communautaires entreprises par l’ensemble des acteurs locaux en faveur de la redynamisation économique, et plus particulièrement de l’activité du commerce au niveau de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

Selon la même source, cet accord a pour objectif d’offrir aux commerçants de la région de nouveaux horizons de distribution, à travers l’inclusion digitale, la vente et la distribution en ligne, tout en s’appuyant sur l’expertise et le réseau logistique et commercial de cette plateforme.

Cette convention devrait, en effet, offrir à plus de 300 commerçants, artisans et coopératives de la région un accompagnement et une assistance de bout en bout permettant leur enrôlement progressif et efficace dans le monde du commerce électronique et la vente en ligne.

Rappelons que le Centre Régional d’Investissement Souss-Massa a lancé, jeudi dernier, un appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour des formations dédiées à l’accompagnement à la digitalisation des coopératives, artisans et commerçants opérant dans la région. Cette initiative s’inscrit dans le cadre des actions entreprises en vue de faire face aux conséquences de la crise sanitaire et favoriser la relance économique de l’écosystème. L’initiative intervient dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de partenariat conclue entre le CRI/SM et la société Glovo, une entreprise spécialisée dans la livraison à domicile.

Les formations qui seront gratuites, se dérouleront en une demi-journée et porteront sur les techniques permettant d’améliorer le processus commercial et optimiser les ventes grâce aux outils digitaux.

Cet AMI est adressé aux coopératives, artisans et commerçants opérant dans toutes les préfectures et provinces de la région Souss-Massa, désirant accroître leurs activités et améliorer leur compétitivité grâce au digital. Il est ouvert aux 100 premiers candidats de la région, qui auront répondu aux critères de sélection.