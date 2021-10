Les Cités universitaires ouvriront leurs portes à partir du 11 octobre

Cette décision, qui sera activée progressivement, concerne dans un premier temps les anciens étudiants et étudiantes, et intéressera les nouveaux étudiants dans un second temps, a indiqué le ministère dans un communiqué, ajoutant qu’elle va en pair avec l’adoption de l’enseignement en présentiel dans tous les établissements d’enseignement et de formation et pour les différents filiales et parcours, et ce afin de permettre aux étudiants de poursuivre leurs études universitaires dans de bonnes conditions.

Afin d’assurer un retour en toute sécurité pour les étudiants et étudiantes résidant dans les cités universitaires, des procédures et modalités associées à ce processus seront annoncées au niveau de chaque cité universitaire, conformément au protocole sanitaire élaboré par le ministère de la Santé, ajoute le communiqué, réaffirmant la nécessité d’un strict respect de toutes les mesures de restrictions visant à limiter la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

La décision de réouverture des cités universitaires intervient suite à l’amélioration de la situation épidémiologique et au vu de la grande avancée que connait la campagne de vaccination, a rappelé le ministère, invitant les étudiantes et étudiants à adhérer massivement à la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19, afin d’obtenir une immunité collective au sein des espaces universitaires.