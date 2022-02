Les chantiers du Gouvernement sous la loupe des Rnistes du Souss

Dans une démarche de proximité, les représentants du RNI à Agadir ont organisé jeudi dernier une rencontre avec la Presse pour souligner les mesures gouvernementales pour relever les défis socioéconomiques du pays. Dans un contexte de sortie progressive de la crise sanitaire, les marocains ont en effet besoin d’avoir de la visibilité sur les solutions apportées aux problématiques sociales et économiques qui ne datent pas d’aujourd’hui. Aussi la communication est un exercice qu’il faut renouveler et maintenir dans cette période où l’environnement mondial est perturbé. Une situation qui a engendré une inflation mondiale générant une augmentation des prix et suscitant un malaise social renforcé par le déficit pluviométrique actuel qui ravive les inquiétudes. ‘’On savait bien qu’après la crise sanitaire, il y aurait une crise économique. Il fallait s’y attendre surtout suite à une inactivité multisectorielle durant près de deux ans. Mais face à cette situation le gouvernement travaille et sa démarche sociale se confirme’’, a lancé Karim Achengli, président du Conseil régional du Souss Massa. L’équipe gouvernementale est en effet dans l’action depuis son installation. Protection sociale, lutte contre le chômage, réforme de l’école…plusieurs chantiers sont ouverts. Parmi eux, le chantier majeur de la généralisation de la couverture médicale et sociale intrinsèquement lié à la réforme du système de la Santé avance. Les premiers bénéficiaires sont pris en charge. Dans cette démarche, le registre national de l’artisanat a été lancé. Il permettra aux artisans de disposer du statut nécessaire pour s’inscrire au régime de l’AMO pour les travailleurs non-salariés gérés par la CNSS et de bénéficier par conséquent de la couverture complète pour l’artisan et sa famille et ce moyennant une cotisation de 135 DH/mois, a souligné Abdelhek Arkhaoui, président de la Chambre d’artisanat du Souss Massa.

D’autres dossiers avancent bien également. Parmi les plus urgents, le plan anti-sécheresse déployé suite aux instructions royales pour intervenir sur l’ensemble du territoire est en marche. Le ministère de l’Agriculture a démarré les préparatifs de ce programme très vite après l’audience royale. Le processus devrait être lancé dès l’ouverture des plis des marchés à la fin de cette semaine, ont exposé les élus du secteur agricole. Rappelons que ce plan d’urgence est réparti en plusieurs grands axes, à savoir, la protection du capital animal et végétal et la gestion de la rareté des eaux; l’assurance agricole et l’allégement des charges financières des agriculteurs et des professionnels ainsi que le financement des opérations d’approvisionnement du marché national en blé et en fourrages.

Du côté du tourisme, le chantier d’appui au secteur à travers une enveloppe de 2 milliards de DH est aussi en action, ont rappelé les élus. L’Etat commence à recenser les hôtels souhaitant bénéficier des aides. Un appel à manifestation d’intérêt a été lancé et la gestion du dossier a été confiée à la SMIT.

Les élus du RNI ont aussi abordé la lutte contre le chômage et les initiatives engagées à cet effet pour encourager l’investissement. Dans ce contexte, le projet de la nouvelle charte de l’investissement adopté par le gouvernement est un signal fort. Il devrait porter la part de l’investissement privé aux deux tiers de l’investissement total à l’horizon 2035, conformément aux recommandations du Nouveau modèle de développement. Rappelons à ce sujet que le chef du gouvernement Aziz Akhannouch a présidé mercredi dernier une réunion interministérielle dans le cadre de la mise en œuvre des hautes instructions royales relatives à ce projet.

Ces actions et initiatives telles que la reprise du dialogue social et la signature d’un accord entre le ministère de la santé et de la protection sociale et l’ensemble des syndicats représentant le secteur sont des avancées significatives et des perspectives prometteuses. Certes les marocains veulent du concret très vite surtout en ce qui concerne leur pouvoir d’achat pour se nourrir, se loger et se déplacer. A ce sujet, il faut retenir que le gouvernement continue de subventionner les produits de première nécessité comme le sucre, le gaz butane, la farine, l’eau et l’électricité ainsi que le blé tendre. ‘’Le gouvernement est aussi déterminé à accompagner le secteur des professionnels des transports pour faire face à leurs difficultés et atténuer les répercussions de la flambée des prix des carburants à l’international’’, ajoute un intervenant.

Les défis sociaux sont multiples, mais la majorité gouvernementale est résolue à s’y atteler. Rome ne s’est pas construite en un jour. Aux gouvernants de continuer à travailler, à tous d’être solidaires. Les efforts consentis par tous durant la pandémie et l’adhésion des marocains ont permis au Maroc de tenir la tête hors de l’eau durant ces derniers mois. Il reste aujourd’hui à continuer à être solidaire pour un véritable retour à la vie normale. La critique pertinente et constructive est motivante. La parlote populiste des opposants reste pour sa part contre-productive.