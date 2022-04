Les Abattoirs de Casablanca certifiés ISO pour la 5ème fois

Les abattoirs de la métropole viennent de renouveler la certification ISO 22000 dans sa dernière version 2018 et la ISO 9001 v2015 pour la cinquième fois, et ce pour un meilleur service au consommateur marocain.

Grâce à une démarche de qualité, les abattoirs de la métropole demeurent l’unique établissement économique public au niveau national, à être certifiés ISO 22 000 v2018 et ISO 9001 v2015, indique Casablanca Prestations dans un communiqué.

« Cette double certification témoigne de la dynamique qualité enclenchée par Casablanca Prestations, société de développement local gestionnaire de l’établissement, à travers la mise en place d’un Système Intégré de Management Qualité mis en place depuis 2015. » précise le communiqué, notant que le renouvellement des certifications concerne tous les domaines d’activité des Abattoirs, à savoir l’abattage et la découpe.

La double certification et la certification du Label Halal présentent pour les usagers une opportunité commerciale au Maroc et à l’Export, poursuit le communiqué.

Les Abattoirs de Casablanca exercent une activité labellisée Halal depuis mai 2021 et disposent d’une capacité de stabulation de 900 Bovins et 5 000 ovins et d’une capacité d’abattage bovins/Ovins de l’ordre de 45 000 Tonnes annuelle. Ils sont équipés de 2 chaînes d’abattage bovin d’une capacité de 50 têtes /heure et de deux chaînes d’abattage des ovins d’une capacité de 300 têtes/heure.