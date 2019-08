L’enseignant-chercheur marocain Kamal Daissaoui fait Chevalier de l’Ordre des sciences et de l’innovation à Londres

L’enseignant-chercheur et président de l’Ecole marocaine des sciences de l’ingénieur (EMSI), Kamal Daissaoui, a été fait Chevalier de l’Ordre des sciences et de l’innovation lors du Grand Salon international des inventions, tenu les 29 et 30 août à Londres.