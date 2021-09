Législatives 2021: Le RNI et l’Istiqlal remportent les deux sièges réservés à la circonscription de Tarfaya

Les deux sièges réservés à la circonscription de Tarfaya au titre des législatives du 08 septembre ont été remportés par le RNI et l’Istiqlal, selon des résultats provisoires communiqués par les autorités locales.

Le taux de participation aux élections législatives, régionales et communales au niveau de la circonscription électorale de la province de Tarfaya a atteint 85,2%.

Un total de 10.442 sur les 12.255 électeurs inscrits sur les listes électorales dans la province de Tarfaya se sont rendus ce mercredi aux urnes pour choisir leurs représentants dans les communes, la Chambre des représentants et le Conseil de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra.

Pour assurer la bonne tenue de ces échéances dans le strict respect des mesures sanitaires de lutte contre le Covid-19, les autorités locales ont mis en place 59 bureaux de vote et 5 bureaux centraux.