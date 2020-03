Le vrai du faux autour du Coronavirus au Maroc

Le Maroc risque de passer au stade 3 d’ici dimanche ou lundi. FAUX

Un « foyer épidémique » de coronavirus existe dans un quartier de Casablanca. FAUX

Des avions se préparent à déverser un désinfectant sur la ville de Casablanca. FAUX

Seules les personnes présentant des symptômes sont contagieuses FAUX

Les masques peuvent être stérilisés et réutilisés. FAUX

Le Maroc annonce un 9 nouveaux cas de contamination et un premier cas de guérison. Il s’agit du patient annoncé comme le premier cas d’infection au Covid-19 dans le pays. Il devrait quitter l’hôpital aujourd’hui. VRAI Les transports publics, toutes catégories comprises : train, autocar, etc, sont assurés et maintenus sur l’ensemble du territoire marocain. VRAI En plus de la Chine, l’Italie, l’Espagne, l’Algérie et la France, le Maroc décide de suspendre, jusqu’à nouvel ordre, les vols en provenance et à destination de l’Allemagne, des Pays-Bas, de la Belgique et du Portugal. VRAI

Les cours seront suspendus à partir du lundi 16 mars, jusqu’à nouvel ordre, dans l’ensemble des crèches, des établissements d’enseignement, de formation professionnelle et des universités, privés et publics et dans les établissements éducatifs relevant de l’université Al-Quaraouiyine et dans les instituts de l’enseignement traditionnel et les écoles coraniques . VRAI

Les cours et l’ensemble des activités culturelles, pédagogiques, sportives et éducatives dispensés par les établissements relevant du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des sports ou placés sous sa tutelle seront suspendus à partir de samedi 14 mars, et ce jusqu’à nouvel ordre. VRAI

Le ministère de l’Intérieur annonce l’interdiction, jusqu’à nouvel ordre, de tous les rassemblements publics auxquels prennent part plus de 50 personnes ainsi que l’annulation de tous les événements et rencontres sportifs, culturels et artistiques. VRAI

L’offre des produits transformés les plus consommés couvre largement les besoins des ménages (ministère) VRAI

(avec Map)