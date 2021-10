Le trophée de la CAN fait escale au Maroc

Le trophée de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football est arrivé au Maroc, dans le cadre d’une tournée qui le mènera à 18 pays du continent.

Le trophée, arrivé dimanche à Casablanca en provenance de la Tunisie, jettera l’ancre mardi en Guinée équatoriale, a-t-on fait savoir.

Il s’agit d’un avant-goût de la CAN qui aura lieu en janvier prochain au Cameroun. L’étape marocaine s’inscrit dans le cadre de la tournée du trophée dans 18 pays africains sur les 24 qualifiés à la grand-messe du ballon rond africain, soit un total de plus de 90.000 km à parcourir.

Dans ce sens, après son arrivée à l’aéroport international de Casablanca, le trophée est allé à la rencontre des fans du football au niveau des stations-services Total. La groupe pétrolier qui a signé un partenariat avec la CAF en 2016, affirme, par ailleurs, soutenir le football africain à travers dix compétitions, soit un total de plus 1.500 matches.

Lors de la phase finale de la CAN, le Maroc évoluera dans le groupe C aux côtés du Ghana, des Îles Comores et du Gabon.